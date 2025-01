Putzfrau (56) tot in Schule aufgefunden

Schock-Fund nach dem Wochenende: Eine Kollegin stieß in Montagfrüh auf die Leiche von Helga D. Die 56-Jährige Reinigungskraft war vermutlich schon am Freitag gestorben - woran, das soll nun die Obduktion herausfinden.

Stmk. Es sieht nicht nach Fremdverschulden aus, aktuellen Informationen zufolge könnte es ein medizinischer Notfall oder ein Unfall gewesen sein, der sich vor dem Wochenende in der Mittelschule sowie Polytechnikum in Stainz im Bezirk Deutschlandsberg in der Weststeiermark - drei Tage lang unentdeckt - abgespielt hat.

Montag um 5 Uhr in der Früh stieß dann eine Kollegin laut MeinBezirk in einem verwinkelten des Hauses auf die Leiche der Reinigungskraft, die seit 2019 bei der Marktgemeinde beschäftigt war und am Freitag während ihrer Arbeit aus noch ungeklärter Ursache zusammengebrochen und noch an Ort und Stelle verstorben war.

Drama um Tochter der Verstorbenen

Besonders tragisch: Ihre Tochter hatte das ganze Wochenende nach ihrer abgängigen Mutter gesucht. Montagfrüh informierte die Direktion schließlich die Eltern der Kinder über den Todesfall und sperrte die Lehranstalt erst gar nicht auf. Sechs Kinder waren allerdings bereits in der Schule - sie zündeten dann gemeinsam mit dem, Bürgermeister, der vor Ort gekommen war, und der Krisenintervention eine Trauerkerze an.

Der für Montagabend angesetzte Neujahrsempfang der Marktgemeinde wurde abgesagt.