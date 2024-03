Bei der Nussdorfer Schleuse, dem Beginn des Donaukanals, entdeckte ein Radfahrer eine Leiche im Wasser. Die Polizei bestätigt den Grusel-Fund.

Wien. Laut ersten Meldungen wurdedie beängstigende Entdeckung Donnerstagmittag an der Grenze des 19. zum 20. Bezirk gemacht. Dort mündet auch der von Klosterneuburg kommende Radhighway in den Radweg Richtung Döbling und führt bei der Nussdorfer Schleuse teils direkt am Wasser der Donau und des Donaukanals vorbei.

Genau dort soll der leblose Körper an der Wasseroberfläche getrieben haben. Ein Radfahrer entdeckte die Leiche und verständigte sofort den Notruf. Sodann brachen Wasserpolizei, Rettung und Feuerwehr zur Fundstelle auf. Letzten Infos zufolge soll es sich bei der Toten, die von Feuerwehrtauchern an Land gebracht wurde, um eine ältere Frau handeln.