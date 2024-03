Rätsel um schwer verletzte Frau auf Treppelweg endlich gelöst!

Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen wurde im Herbst eine 32-Jährige in Hallein am Treppelweg an der Salzach gefunden. Sie war dort spazieren gewesen, hatte am Handy mit einem Freund telefoniert - Filmriss. Jetzt ist klar, was passiert ist.

Sbg. Mehrere Monate nach dem rätselhaften Auffinden einer Niederösterreicherin in Hallein konnte die Polizei den Vorfall endlich aufklären: Es war ein (obdachloser serbischer) Radfahrer auf einem gestohlenen Bike, der die Frau, die sich bis heute nicht an das Ereignis erinnern kann, von hinten rammte, einfach liegen ließ und Fahrerflucht beging. Der Mann konnte anhand seines genetischen Fingerabdrucks ausgeforscht werden. Das Opfer hatte beim Spazieren am Treppelweg entlang der Salzach am 29. September am Handy über Kopfhörer mit einem Freund telefoniert, als das Gespräch nach einem zunächst unerklärlichen Pumperer plötzlich abriss. Die Frau erlitt eine stark blutende offen Kopfwunde und musste im Spital notoperiert werden. Zum Täter führte eine auf der Kleidung der mittlerweile 33-Jährigen sichergestellte DNA-Spur, die bei einem neuerlichen Abgleich mit der Datenbank zu einem 45-Jährigen Serben führte, der sich in Wien in Schubhaft befand. Bei der Vernehmung gab der Serbe den Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu. Seine Erklärung: Er habe damals während der Fahrt ein Problem mit der Fahrradkette gehabt und deswegen die Frau übersehen. Da das Bike gestohlen war, sei er weitergefahren. Der 45-Jährige soll sich in den vergangenen Jahren ohne fixe Unterkunft im Raum Hallein aufgehalten haben.