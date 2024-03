Rammbock-Coup auf Auktionshaus in Graz

Um 3.30 gaben sie mit einem Auto im Retourgang Gas - zwei später gefasste Täter schlugen im "Dorotheum" in Graz mit der Rammbock-Methode zu.

Stmk. Mitten in der Nacht wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Auktionshaus auf den Jakominiplatz gerufen, nachdem es dort zu einem Einbruchsalarm gekommen war.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Diebe offenbar mit einem Pkw rückwärts gegen die Auslagenscheibe gedonnert und so in den Geschäftsraum gelangten waren. In der Folge flüchteten sie samt Beute (in noch unbekannter Höhe) mit ihrem Rammbock-Auto über die Reitschulgasse, Dietrichsteinplatz und die Münzgrabenstraße stadtauswärts. Mehrere Polizeistreifen nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Im Kreuzungsbereich der Münzgrabenstraße mit Fröhlichgasse versuchte eine weitere Streife das Fluchtfahrzeug mit einem auf der Fahrbahn quer gestellten Polizeiwagen anzuhalten, wobei die Täter die Sperre umfuhren. Kurz darauf konnte sich ein Einsatzfahrzeug der SRK-SIG (Schnellen Interventionsgruppe) vor den flüchtenden Täter-Pkw drängen und es zum Notstopp zwingen. Die Verdächtigen konnten überwältigt und ins Polizeianhaltezentrum überstellt werden.

Die Ermittlungen laufen.