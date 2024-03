Rauch am Fahrwerk: Feuerwehr-Einsatz am Flughafen Innsbruck

Die Flughafenfeuerwehr bemerkte im Bereich des Fahrwerkes eine Rauchentwicklung und kühlte es. Die Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Tirol. Am Samstag, um 10:35 Uhr, landete ein Passagierflugzeug mit 173 Passagieren an Bord aus England kommend am Flughafen Innsbruck. Das Flugzeug wurde dabei von einem 54-jährigen Engländer als Piloten sowie einem 32-jährigen Engländer als Co-Piloten sicher gelandet. Während der Zufahrt zum Vorfeld bzw. zum zugewiesenen Parkplatz wurde eine Rauchentwicklung im Bereich des rechten Hauptfahrwerkes bemerkt. Es wurde sofort eine Alarmierung der Betriebsfeuerwehr Flughafen Innsbruck ausgelöst. Die Einsatzkräfte kühlten das Fahrwerk.

Als Ursache wird ein technischer Defekt am Fahrwerk angenommen. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt oder gefährdet, berichtet die LPD Tirol in einer Aussendung. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Flugverkehr am Flughafen Innsbruck war aufgrund des laufenden Feuerwehreinsatz für etwa 15 Minuten beeinträchtigt. Im Einsatz standen die Flughafen Betriebsfeuerwehr mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen.