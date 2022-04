× Reise-Boom: Stau und Ansturm auf Flughafen

Auf geht’s in den Urlaub. Die Reisefreude steigt fast auf Vorkrisenniveau.

Wien. Tourismusforscher Peter Zellmann rechnet vor: „20 % der Bevölkerung sind diese Woche unterwegs.“ In Zahlen sind das etwa 1,8 Millionen. Davon fahren 450.000 in den Süden.

Run auf Flüge. ÖSTERREICH-Lokalaugenschein am Flughafen Wien-Schwechat am Samstag. Die Abflughalle ist voll, es stehen Flüge nach Mallorca, Kairo, Barcelona an. Johanna und Julia (beide 31) aus Klagenfurt steigen in den Flieger nach Mailand: „Wir planen eine Genussreise – das war ein Spontanentschluss.“

Johanna (l.) und Julia: Shoppen und Kultur in Mailand.

Heimat. Weitere 450.000 Österreicher fahren jetzt Ski, 900.000 ­besuchen Verwandte in den Bundesländern. In elf deutschen Bundesländern starten auch die Ferien. Auf den Straßen ist dann die Hölle los.