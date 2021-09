Dafür Anstieg bei Ansteckungen im eigenen Haushalt um zehn Prozent.

Mit Ferienende haben sich in der Kalenderwoche 35 (30. August bis 5. September) die reiseassoziierten Fälle im Vergleich zur Vorwoche von 31 Prozent auf 15,7 Prozent nahezu halbiert. Von 46,9 auf 56,7 Prozent angestiegen sind im Gegensatz dazu die Neuinfektionen in den Haushalten - ein Plus von nahezu zehn Prozent im Vorwochenvergleich, zeigt die Epidemiologische Covid-19-Abklärung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

Demnach sind 2.688 der insgesamt 11.348 Fälle dem Haushalt zuzuordnen. 13,7 Prozent sind auf Ansteckungen beim Sport zurückzuführen. Der Handel ist laut aktueller Zahlen der AGES für lediglich 0,4 Prozent der Fälle verantwortlich. Mit 3,1 Prozent ähnlich niedrig ist die Rate der Ansteckungen im Bereich Hotel und Gastronomie. Kunst und Kultur sind demnach sogar für 0,0 Prozent der Fälle verantwortlich.

Österreichweit lag der Anteil der geklärten Infektionsquellen mit 68,1 Prozent wie in den fünf Wochen zuvor wieder bei über zwei Dritteln. Der Anteil an asymptomatischen Verläufen stieg von 27,4 Prozent auf diese Woche 28,8 Prozent an. Insgesamt wurden 5.983 Cluster-Fälle gezählt.