Reiserückkehrer-Verkehr: Wo es jetzt staut

Derzeit gibt es Wartezeiten auf der A10 Tauern Autobahn, auf der B179 Fernpass Straße und beim Grenzübergang Nickelsdorf.

Der erste Urlauber-Rückreiseverkehr hat am Sonntag eingesetzt und sorgt derzeit (Stand 16.15 Uhr) für Stau auf der Tauern Autobahn A10 zwischen Pongau und Werfen in Fahrtrichtung Salzburg. Dort kommt es zu 20 Minuten Wartezeit. Der Grund ist der "Urlauber-Schichtwechsel", wie ein ÖAMTC-Pressesprecher gegenüber oe24 sagt. In Deutschland sind noch eine Woche Weihnachtsferien, deshalb fahren die einen jetzt erst auf Urlaub und die ersten fahren wieder zurück.

Stau am Grenzübergang Nickelsdorf

Am Grenzübergang Nickelsdorf kommt staut es derzeit ebenfalls. Hier kommt bis zu einer Stunde Wartezeit. Hier setzt der Rückreiseverkehr aus Südosteuropa ein. Außerdem kommt es zu Verkehrsverzögerungen rund um Tiroler Skigebiete, wo am Abend die Tagesskifahrer nach Hause fahren. Hier staut es auf der B179 Fernpass Straße zwischen Nassereith und Reutte-Nord Richtung Füssen (D) – es ist mit einer Wartezeit zu rechnen.