Rennbahnweg - Kinderwagen im 7. Stock brannte lichterloh!

Zum Glück wurden die Flammen rasch entdeckt, sodass es zu keiner Katastrophe in der 8.000-Einwohner-Wohnhausanlage kam. Alles spricht für eine Brandstiftung - schlug wieder jene Bande zu, die hier seit geraumer Zeit umgeht?

Wien. In einer Wohnhausanlage am Rennweg in Wien-Donaustadt gab es Samstagabend Riesen-Aufregung, weil ein Kinderwagen lichterloh brannte. Mieter hatten die Flammen im Stiegenhaus zum Glück rechtzeitig entdeckt und alarmierten die Einsatzkräfte. Weil zunächst Unklarheit über das Ausmaß herrschte, eilten sowohl die Florianis als auch Rettung und Polizei zum Einsatzort. Allerdings hatten die Bewohner den Brand zum Großteil schon selbst gelöscht.

Die Berufsfeuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt. In dem Kinderwagen, der völlig ausbrannte, befand sich kein Kind. Im Stiegenhaus entstand Sachschaden. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien ermitteln zu den Hintergründen des Vorfalls in alle Richtungen. oe24-Infos zufolge geht man eindeutig von Brandstiftung aus.

Ob bzw dass es einen Zusammenhang mit jener Bande gibt, von der erst kürzlich ein Video auf Tiktok viral ging, bei dem mehrere junge Burschen einen Snus-Automaten in der Rennbahnwegsiedlung mit Böllern in die Luft sprengen, um ihn zu plündern, ist unklar - aber durchaus möglich.