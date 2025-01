"Rote Box" - Initiative wird von BIPA und Stadt Wien verlängert

Über die Periode, Regel oder Menstruation zu sprechen ist vielerorts immer noch ein Tabu. Und dass, obwohl 50 Prozent aller Menschen in Österreich davon betroffen sind. Für jedes Mädchen und jede Frau bedeutet die Periode zudem eine finanzielle Belastung.

Im Oktober 2023 startete die Initiative „Rote Box“, um Periodenarmut durch kostenlose Periodenprodukte zu bekämpfen und gleichzeitig das Bewusstsein für dieses Thema zu stärken. Nach einem Jahr und einer umfassenden Bewertung des Projekts wird dieInitiative von Initiative von BIPA & Stadt Wien nun um drei weitere Jahre verlängert. Zudem wird das Informationsangebot erweitert, um eine noch größere Zielgruppe zu erreichen.

Informationen in Arabisch, Englisch, Türkisch und Ukrainisch

Im Lauf eines Lebens werden von Mädchen bzw. Frauen ungefähr 17.000 Tampons oder Binden benötigt. Für BIPA Anlass genug, um 2023 gemeinsam mit der Stadt Wien die „Rote Box“ Initiative ins Leben zu rufen. Knapp eineinhalb Jahre später erhalten Personen mit begrenztem finanziellem Spielraum mittlerweile an 270 Standorten – in Jugendzentren, Frauenberatungsstellen oder Sozialmärkten – einmal pro Quartal Gutscheinhefte und können damit monatlich die eigens dafür designten „Rote Box“-Tampons oder Binden der BIPA Marke BI COMFORT in allen Wiener BIPA Filialen kostenlos abholen.

„Mit der Roten Box unterstützen wir direkt dort, wo es am nötigsten ist. Denn die Möglichkeit für eine entsprechende Monatshygiene ist ein gesundheitliches Grundbedürfnis für alle Mädchen und Frauen und sollte eine Selbstverständlichkeit sein", erklärt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gáal.

Eine Evaluierung der Stadt Wien ergab, dass das Angebot gut genutzt wird, jedoch nicht alle Zielgruppen erreicht. Daher sind die Informationen nun in mehreren Sprachen verfügbar, und das Wording wurde sensibler gestaltet. Um den Abholprozess niedrigschwellig zu erklären, ergänzt nonverbales Videomaterial das Online-Angebot. Viele Betroffene greifen mangels Alternativen zu unhygienischen Lösungen wie Stoffresten oder Klopapier, was Infektionen begünstigt. Der Zugang zu Periodenprodukten ist nicht nur für die körperliche Gesundheit essenziell, sondern auch für das psychische Wohlbefinden.

Mehr als 27.000 Gutscheine pro Monat

„Pro Monat werden bereits mehr als 27.000 Gutscheine ausgegeben“, bestätigt BIPA Geschäftsführer Markus Geyer den Erfolg. „Mit der großen Nachfrage war für uns schnell klar, dass wir die Initiative fortführen und dem Thema auch in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit widmen wollen. Insbesondere als Unternehmen, bei dem mehr als 90 Prozent aller Mitarbeiter:innen Frauen sind.“ Neben der finanziellen Unterstützung ist BIPA auch die Aufklärungsarbeit rund um das Thema wichtig.

Mehr als 6.000 Euro fließen in Aufklärungsarbeit

Die „Rote Box“-Produkte können in den Wiener BIPA Filialen oder per Click & Collect im BIPA Online Shop auch käuflich erworben werden. Pro gekaufter Packung werden 50 Cent für Aufklärungsarbeit zweckgewidmet. In den ersten zwölf Monaten der Initiative kamen dadurch mehr als 6.000 Euro zusammen, womit nun 35 Workshops für insgesamt 700 junge Mädchen zum Thema „Alles rund um Menstruation“ gesponsert werden können. Ziel der Workshops ist es, Wissen über den Menstruationszyklus und die verschiedenen Produkte zu vermitteln, aber auch Tabus aufzubrechen und Mädchen zu ermutigen, sich über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse auszutauschen und Ängste abzubauen. „Die Rote Box ist gelebte Solidarität“, freut sich Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker.

