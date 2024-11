Russland stoppt Gaslieferungen an Österreich ab morgen

Der erwartete Gaslieferstopp aus Russland kommt nun früher als gedacht - schon ab morgen, Samstag, soll kein Gas mehr nach Österreich kommen, wie die Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" Freitagnachmittag berichtete.

Das habe die OMV in einer Stellungnahme bestätigt. Der heimische Energiekonzern hatte angekündigt, die Zahlungen einzustellen, um sich die in einem Schiedsverfahren zugesprochene Summe zurückzuholen.

Am Mittwoch waren dem Konzern im Streit mit Gazprom mehr als 230 Mio. Euro Schadensersatz zugesprochen worden, die OMV will den Anspruch mit Zahlungsverpflichtungen an den Gaslieferanten aufrechnen.

Mehr Infos in Kürze ...