Salmonellen! AGES-Rückruf für Überraschungseier

Die AGES rief am Abend bestimmte möglicherweise betroffene Produkte zurück, die auch nach Österreich geliefert worden sein könnten.

Alba. Die wahrscheinlich mit Schoko-Produkten zusammenhängenden Salmonellenfälle in mehreren europäischen Ländern beschäftigen nun auch zwei EU-Behörden. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Ausbruch aufgenommen und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen. Die AGES rief am Abend bestimmte möglicherweise betroffene Produkte zurück, die auch nach Österreich geliefert worden sein könnten.

Bisher seien 105 bestätigte Fälle sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, teilten EFSA und ECDC am Mittwoch mit. Fast die Hälfte aller bisher gemeldeten Infektionen gab es den Angaben zufolge in Großbritannien, wo bereits am 7. Jänner der erste Fall nachgewiesen worden war. Betroffen sind auch Deutschland, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden.

Wie EFSA und ECDC weiter mitteilten, ist der Ausbruch durch einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kindern gekennzeichnet, die ins Krankenhaus müssen, darunter einige mit schweren Symptomen wie blutigem Durchfall. Bestimmte Schokoladenprodukte seien als wahrscheinlicher Infektionsweg identifiziert worden.

In mehreren Ländern wurden Produkte wegen des Ausbruchs bereits zurückgerufen. Der Süßwarenkonzern Ferrero hatte am Dienstag mitgeteilt, dass man sich freiwillig und vorsorglich zu dem Rückruf ausgewählter Chargen von Kinder-Produkten entschlossen habe, darunter einige Chargen von Überraschungseiern und Schoko-Bons. Alle Artikel wurden laut Ferrero in Belgien hergestellt.

Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Mittwochabend mitteilte, wurden möglicherweise betroffene Ferrero-Produkte zurückgerufen, die auch nach Österreich gelangt sein könnten. Konkret ging es um die Produkte "kinder Schokobons", "kinder Überraschung", "kinder Happy Moments" und Saisonartikel wie Schokolade-Ostereier. Betroffen waren zahlreiche Chargennummern.

"Wir arbeiten mit der Lebensmittelaufsicht in Österreich wegen eines möglichen Zusammenhangs mit einer Reihe international gemeldeter Fälle von Salmonellen zusammen. Obwohl keines unserer Kinderprodukte, die auf den Markt gebracht wurden, positiv auf Salmonellen getestet wurde und wir keine Verbraucherbeschwerden erhalten haben, nehmen wir diese Angelegenheit sehr ernst, da der Schutz der Verbraucher für uns oberste Priorität hat", heißt es auf der "AGES"-Homepage.

Alle anderen Ferrero-Produkte, einschließlich anderer kinder-Produkte, sind von diesem freiwilligen Rückruf nicht betroffen und können daher unbedenklich verzehrt werden. Wir arbeiten mit den Einzelhändlern zusammen, um sicherzustellen, dass diese Produkte nicht mehr im Handel erhältlich sind. Sollten Sie eines dieser Produkte besitzen, raten wir Ihnen, es nicht zu verzehren", informiert die AGES.