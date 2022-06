12-Jähriger bei Badeunfall am Wolfgangsee verletzt

Fiel auf Felsen und stürzte ins Wasser

St. Gilgen/Linz. Ein zwölfjähriger Linzer ist am Sonntag bei einem Badeunfall in St. Gilgen am Wolfgangsee verletzt worden. Der Bub wollte aus einer Höhe von rund sieben Metern in den See springen. Beim Absprung brach jedoch ein Ast, wodurch der Zwölfjährige unkontrolliert auf einen Felsen fiel und ins Wasser stürzte. Eine Familie, die den Vorfall beobachtete hatte, leistete Erste Hilfe. Der verletzte Bub wurde ins Krankenhaus geflogen, berichtete die Salzburger Polizei.