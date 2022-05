18-Jähriger sticht bei Raubversuch auf Opfer ein

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem namentlich bekannten mutmaßlichen Täter ein und nahm ihn wenig später fest.

Kaprun. In der Toilette einer Seilbahnstation in Kaprun (Pinzgau) hat am Montagabend ein 18-Jähriger versucht, einen Mann aus Saalfelden auszurauben. Der Einheimische attackierte dabei sein 29-jähriges Opfer mit einem Küchenmesser und verletzte es am Oberschenkel. Geld erbeutete der Teenager keines. Weil der Überfallene den Namen des Täter kannte, konnte ihn die Polizei schon wenig später festnehmen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Via Internet ein Drogengeschäft vereinbar

Die beiden Männer hatten via Internet ein Drogengeschäft vereinbart und trafen sich deshalb in der Toilette der Talstation. Dort zog der Jugendliche aber plötzlich das Messer und forderte vom mutmaßlichen Käufer Geld, ansonsten werde er ihn abstechen. Der Bedrohte versuchte, den 18-Jährigen zu beschwichtigen. In diesem Augenblick betrat eine unbeteiligte Person die Sanitärräumlichkeiten, woraufhin das Opfer versuchte, das Weite zu suchen. Dabei stieß ihn der Täter allerdings gegen ein Pissoir und stach mit dem Messer auf seinen Oberschenkel ein. Danach flüchtete dieser.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem namentlich bekannten mutmaßlichen Täter ein und nahm ihn wenig später fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des 18-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg an. Die Verletzung seines Opfer konnte im Tauernklinikum Zell am See ambulant behandelt werden.