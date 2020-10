23-jähriger Freerider tot aus Gletscherspalte geborgen

Salzburg: Ein 23-jähriger Freerider wurde von den Einsatzkräften tot aus einer Gletscherspalte geborgen.

Kaprun. Nach einer umfangreichen Suchaktion der Kapruner Bergretter, wurde ein verschüttete Freerider nun tot aus einer Gletscherspalte geborgen.



Der einheimische Freerider war abseits der Pisten im Bereich Schmiedingerkees auf etwa 2.700 Meter Seehöhe in eine Gletscherspalte gestürzt. Am Sonntagabend mussten die Retter die Suche nach dem Verschütteten wegen Dunkelheit und der gefährlichen Verhältnisse abbrechen. Der Einsatz wurde am Montagmorgen fortgesetzt.

Erste Versuche, den Skisportler mit dem Seil zu erreichen, scheiterten. "Er ist sehr tief in die enge Spalte gestürzt, die Seillänge reichte nicht, um zu ihm vorzudringen", sagte Einsatzleiter Harald Etzer. Die Retter konnten bis in eine Tiefe von etwa 40 Metern vordringen. Die Stelle, wo die Einsatzkräfte den Mann vermuten, ist mit Schnee verschüttet. Sie müssen sich unter schwierigsten Bedingungen vorarbeiten und den Schnee in der engen Spalte wegschaufeln und nach oben transportieren.

Am Montagvormittag konnte der 23-jährige Freerider dann von den Einsatzkräften tot aus Gletscherspalte geborgen werden.