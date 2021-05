25-Jährige schwer verletzt

Bei einer Abfahrt in Schladming kam eine Steirerin schwer zu Sturz. Sie musste mit schweren Verletzungen ins LKH Salzburg gebracht werden.

Eine 25-jährige Mountainbikerin aus Graz hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Sturz auf einer Downhillstrecke in Schladming (Bezirk Liezen) schwer verletzt. Laut Polizei stürzte die Frau nach einem Sprung über eine Schanze, überschlug sich und prallte mit voller Wucht am Boden auf. Die Schwerverletzte kam zuerst ins Diakonissen-Krankenhaus Schladming, wurde dann aber ins LKH Salzburg geflogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte.