Salzburg. Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Montag in einem Sägewerk im Flachgau gekommen. Laut Polizei wurde ein 44-jähriger Arbeiter zwischen zwei Betonwänden eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Was den Unfallhergang betrifft, war zunächst folgendes bekannt: Im Bereich des Sägewerks, in dem die Holzstämme zur Vorselektierung auf das Förderband gelegt und zur Klappsäge befördert werden, befinden sich vier Betonwände. Durch den Druck der Baumstämme löste sich die äußerste Betonwand, dadurch fielen drei Betonwände um. Der Sägearbeiter stand zu diesem Zeitpunkt zwischen der dritten und vierten Wand und wurde eingeklemmt.