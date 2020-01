Ein entlaufener Hund hat im Lungau mehrere Schafe durch Bisse verletzt.

Salzburg. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein Hund in der Silvesternacht entlaufen und durch einen Zaun in ein Schafgehege eingedrungen, wie "orf" berichtet. Dort hat er zwei Schafe gebissen und dabei an den Beinen verletzt.

Der 49-jährige Schafbesitzer sah die Attacke und griff zu einem Hammer, der in der Nähe lag. Er schlug damit auf den Hund, der tödlich getroffen wurde.

Der Landwirt wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.