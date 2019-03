Bub (4) auf Zebrastreifen von Auto angefahren

In Zell am See (Pinzgau) ist am Donnerstagnachmittag ein vierjähriges Kind von einem Auto angefahren worden. Der Bub war im Ortsteil Thumersbach über den Schutzweg gelaufen. Offenbar befand sich sein Vater bereits auf der anderen Straßenseite. Eine 40-jährige Autolenkerin konnte zwar noch bremsen, erfasste das Kind aber mit ihrem Pkw.

Der Bub war nach dem Unfall ansprechbar und dürfte nur leicht verletzt worden sein. Dennoch wurde der Vierjährige vorsorglich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen, um schwerere Verletzungen auszuschließen.