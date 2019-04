Das sagt Polizei zum Prügel-Video

Ein brutales Prügel-Video sorgt seit Tagen für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Ein Jugendlicher drückt dabei Burschen im Schüler-Alter an die Wand, nimmt sie am Kragen. Die beiden sollen wegen einer Straftat bei der Polizei ausgesagt haben. Als Rache dafür bekommen sie von dem Jugendlichen Schläge verpasst. Zuerst fliegt eine Faust von links. Dann schlägt der zweite Angreifer zu.

Durch die Wucht geht der eine Schüler in die Knie. Er hält sich schmerzverzerrt das Gesicht. Der zweite junge Bursch steht schockiert daneben.

Video in Salzburg aufgenommen

Zunächst behaupteten einige User, dass sich die Szenen in Wien abgespielt hätten. Die Polizei hatte noch am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Montag gab es neue Erkenntnisse. So konnten die Beamten herausfinden, dass sich der Vorfall im Juli 2018 abspielte. Aber die Attacke fand nicht in Wien, sondern in Salzburg statt, erklärte die Wiener Polizei auf Twitter. "Das Video wurde bereits an die Staatsanwaltschaft übermittelt", heißt es wieter.