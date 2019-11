Zehn Jahre Haft für Erstangeklagten wegen Mordes. Zwölf Jahre Haft für Zweitangeklagten wegen Beitrag zum Mord und versuchter Bestimmung zu einem Raubmord

Im Prozess um den Mord an Irene P. (20) aus Zell am See, die am 20. Oktober 2018 im Stiegenhaus vor ihrer Wohnungstür durch vier Schüsse getötet worden war, kam es zu Schuldsprüchen. Der 18-jährige Erstangeklagte wurde wegen Mordes zu zehn Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der 19-jährige Zweitangeklagte erhielt wegen Beitrag zum Mord zwölf Jahre Haft.



"Die Urteile sind nicht rechtskräftig", teilte Gerichtssprecher Peter Egger der APA mit. Das Schwurgericht gab zudem dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einweisung der bisher unbescholtenen Burschen in eine Anstalt für zurechnungsfähige, aber geistig abnorme Rechtsbrecher statt. Der geständige Erstangeklagte wurde auch wegen Vergehen nach dem Waffengesetz verurteilt, aber von dem Vorwurf der gefährlichen Drohung freigesprochen. Der nicht geständige Zweitangeklagte wurde ebenfalls wegen Vergehen nach dem Waffengesetz und auch wegen versuchter Bestimmung zu einem Raubmord schuldig gesprochen. Der Strafrahmen reichte von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft.

Knalleffekt vor Urteil

Zuvor deutete noch alles auf einen Paukenschlag hin. Der Verteidiger des mutmaßlichen Komplizen und Anstifters bot kurz vor der Beratung der Schöffen einen neuen Zeugen auf, der seinen 19-jährigen Mandanten entlasten soll.

Bislang war die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass der Angeklagte und geständige Todesschütze (ebenfalls 19) vom Zweitangeklagten zum Mord angestiftet worden war.

Doch jetzt berichtete Verteidiger Robert Morianz von einem Anruf am Donnerstag durch einen Jugendbetreuer. Dessen Angaben zufolge soll der Erstangeklagte einem Mithäftling erzählt haben, dass ihn ein Drogendealer zum Mord beauftragt habe.

Am Ende ging der Coup des Verteidigers allerdings nicht auf.