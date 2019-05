Sex-Täter wollte Mädchen (15) in Wohnung locken

Sbg. Eine 15-Jährige wartete am Montag in Neumarkt an einer Haltestelle auf den Bus, als ein Mann auf sie zukam und sie an den Händen packte. Danach versuchte der Sex-Täter, die junge Kroatin zu küssen, und forderte sie auf, in seine Wohnung mitzukommen. Das Mädchen schaffte es, sich loszureißen und davonzulaufen. Aufgrund ihrer guten Beschreibung konnte ein 57-jähriger Bosnier von der Polizei als Täter ausgeforscht und gefasst werden.