Straßenschlacht: Jugendbanden führen 50 Polizisten vor

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag eine Rauferei auf der Fortgehmeile Rudolfskai eskaliert. Als die Polizei einschreiten wollte, wurden den Beamten Glasflaschen und Gegenstände entgegengeschleudert, erst nach Stunden konnte ein Großaufgebot von rund 50 Polizisten die Situation beruhigen. Fünf Personen wurden festgenommen, ein Polizist wurde durch eine Flasche am Arm verletzt.

Polizei zog sich zurück

"Die Beamten wurden gegen 1.30 Uhr zu einer Massenschlägerei gerufen. Sie war dann von Beginn an mit Widerstand und hoher Aggression konfrontiert", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA. Die Polizisten hätten sich dann zurückgezogen, sich Schutzausrüstung und Schilder besorgt und Verstärkung angefordert.

Der Rudolfskai wurde in der Folge für den Verkehr gesperrt. Gegen 3.00 Uhr sprach die Polizei ein Platzverbot aus und setzte es sukzessive durch. Die meisten Nachschwärmer verließen von selbst den Ort. Gegen 4.00 Uhr war die Fortgehmeile schließlich geräumt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Wie Wolfgruber erklärte, müssen auch zahlreiche Videos aus Überwachungskameras und Body-Cams von Polizisten ausgewertet werden.

Fünf Festnahmen

Fünf Personen, vier Österreicher im Alter von 16, 17, 19 und 23 Jahren, sowie ein 15-jähriger Serbe, wurden wegen aggressiven Verhaltens vorläufig festgenommen. Die Festnahme wurde später aber wieder aufgehoben.