Attacke auf Passanten in der Stadt Salzburg: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann wurde im Oktober durch einen Unbekannten schwer verletzt - Die Polizei setzt Hoffnungen auf jenen Taxilenker, der den Täter zuvor in die Gegend rund um die Christian-Doppler-Klinik gefahren hat.

Mehr als zwei Monate nach der Attacke eines Unbekannten auf einen Passanten in der Stadt Salzburg hat die Polizei nun einen Zeugenaufruf gestartet. Gesucht wird vor allem jener Taxilenker, der den Täter zuvor in die Gegend rund um die Christian-Doppler-Klinik gefahren hat. Der Fahrgast ist damals nach dem Aussteigen mit einem zufällig vorbeigehenden Mann in Streit geraten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff der Unbekannte den Fußgänger an und schlug und trat ihn.

Beide Männer stürzten zu Boden, das Opfer wurde bei dem Streit schwer verletzt. Nachdem die bisherigen Ermittlungsschritte nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, setzen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen. Verübt wurde der Angriff am 23. Oktober zwischen 7.00 Uhr und 7.30 Uhr in der Guggenmoosstraße.

Die Polizei ermittelt wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Nicht nur der Taxilenker, auch alle anderen Personen, die Angaben zum Hergang der Tat bzw. Aussagen zu dem Täter machen können, können sich an den Journaldienst des Kriminalreferats Salzburg (Telefon: 059133-55-3333) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.