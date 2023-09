Ausbau des Festspielhauses ist jetzt fix: Baustart in einem Jahr

In einem Jahr rollen die Bagger an. Es werden zusätzliche Lagerflächen und Garderoben in den Berg hinein gebaut.

Salzburg. Es ist fix: Nach dem Festspielsommer 2024 wird im Festspielbezirk in der Mozartstadt gebaut - und zwar in den Berg hinein. Am Montag gab das Kuratorium der Salzburger Festspiele grünes Licht für den Bau des Festspielzentrums. Insgesamt steht den Festspielen dann eine siebenjährige Bauzeit bevor. Ursprünglich sollte der Umbau der drei Festspielhäuser fünf Jahre dauern. Start der Umbauarbeiten ist direkt nach dem Festspielsommer 2024 mit dem neuen "Festspielzentrum" beim Karajan-Platz. Dabei handelt es sich um eine Spende, zusätzlich fallen noch Kosten von 6,4 Millionen Euro für den Platz an. Insgesamt fallen für das Gesamtprojekt Kosten in Höhe von 335 Millionen Euro an. Das Festspielhaus ist auch für andere Organisationen außerhalb der Festspielsaison für kulturelle Veranstaltungen zu mieten. Lesen Sie auch Genussbox: Lebensmittelverschwendung verringern Essensverschwendung reduzieren und auch weniger Müll verursachen: Mit der Genussbox ist das möglich.

