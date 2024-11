Bade-Unfall in Therme: Bub (3) in Lebensgefahr

Ein 3-Jähriger aus Hallein (Tennengau) fiel in einer Therme in Berchtesgaden unbemerkt in ein Becken.

Salzburg, Bayern. In einer Therme in Berchtesgaden ereignete sich am Freitagabend ein tragischer Bade-Unfall. Ein 3-jähriger Bub aus Hallein fiel unbemerkt in ein Becken und trieb mehrere Minuten lang unter Wasser. Bub (9) steckte in Fußballtor fest - Feuerwehreinsatz

Gleitschirmpilot blieb in Tirol an Baum hängen

Gleitschirmpilot blieb in Tirol an Baum hängen Der Unfall passierte bei einem Thermen-Ausflug von mehreren befreundeten Familien mit den Eltern des Buben. Als sie gegen 21.20 Uhr zum Nachhausegehen aufbrechen wollten, merkten sie, dass der 3-Jährige nicht da war. Er hatte sich selbstständig wieder auf den Weg zum Erlebnisbecken im Obergeschoss gemacht. Dort fiel er ins Becken und dürfte mehrere Minuten unter Wasser getrieben sein. Notärztin begann mit der Reanimation Zwei 12-Jährige bemerkten den regungslosen Körper des 3-Jährigen und zogen ihn aus dem Wasser. Eine Notärztin, die zufällig vor Ort war, begann zusammen mit einem Bademeister die Reanimation. Das Kind wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Für die betroffene Familie wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08652/9467-0 entgegengenommen.