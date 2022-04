Bergwerksstollen eingestürzt: Auto hängt über Krater

Ein zufällig darüber abgestelltes Auto blieb auf einem betonierten Kanalschacht hängen.

Beim Teisenberg zwischen Freilassing und Teisendorf ist ein alter Bergwerksstollen eingestürzt, wie "orf.at" berichtet. Der Vorfall ereignete sich am Freitag um etwa 17.15 Uhr. Laut Freiwilliger Feuerwehr Neukirchen am Teisenberg hatte sich ein Anwohner gemeldet, dass sich auf ihrem Grundstück ein Krater gebildet hätte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass offenbar eine Senkung des Untergrunds stattgefunden hatte, worauf sich direkt neben einem Gebäude ein tiefes Loch von ca. fünf Metern Durchmesser gebildet hatte. Ein zufällig darüber geparktes Fahrzeug drohte in den Krater zu stürzen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Feuerwehr Neukirchen sicherte die Einsatzstelle zunächst ab und evakuierte die direkten Anwohner, wie die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen am Teisenberg berichtet. Nach einer ersten Untersuchung des betroffenen Bereiches durch eine Geologin wurde die Einsatzstelle mit einem Bauzaun weiträumig abgesichert. Diese kann aufgrund der Lage auch nicht erreicht werden. Es werden weitere Untersuchungen folgen. Als Ursache für den Vorfall wird ein Abrutschen bzw. Absenken von Erdmassen in einem ehemaligen Bergbaustollen vermutet.