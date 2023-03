Bombendroher wollte alle Jets vom Himmel holen

Bei dem Mann dürfte es sich um einen Verschwörungstheoretiker handeln.

Salzburg. Ein 50-Jähriger hielt am Wochenende die Polizei in Atem. Der Mann aus dem Flachgau hatte am Flughafen in Salzburg angerufen und eine Bombendrohung ausgesprochen. Nach dem Vorfall, konnte der Mann verhaftet werden. In einer ersten Einvernahme soll er den Grund für seine Aktion angegeben haben. Er wollte, dass die Flugzeuge am Boden bleiben, um sogenannte Chemtrails zu verhindern. Diese sind laut Verschwörungtheoretikern keine einfachen Kondensstreifen, sondern Giftwolken, die alles beeinflussen sollen.