Brauchte Geld für Drogen: Mann gestand 14 Einbrüche

Vorgangsweise verriet 38-Jährigen.

Eine Einbruchsserie mit einem Gesamtschaden von über 50.000 Euro legt die Salzburger Polizei einem 38-Jährigen zur Last. Der Mann soll von Mitte August bis Ende Oktober in insgesamt 14 Wohnungen oder Geschäftslokale eingebrochen haben und dabei ausschließlich Bargeld gesucht haben. In Summe soll er dabei etwas über 16.000 Euro gestohlen haben, informierte die Polizei am Montagnachmittag. Der Salzburger gab die Taten zu, er habe das Geld zum Ankauf von Drogen benötigt.

Auf die Spur des Mannes waren die Ermittler geraten, weil sie seine Vorgangsweise bereits kannten. In seiner Wohnung wurde dann das bei den Einbrüchen offenbar verwendete Werkzeug sichergestellt. Der 38-Jährige wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Er war erst im heurigen April aus der Haft entlassen worden.