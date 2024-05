Crash am Großglockner: Radfahrer schwer verletzt

Ein Radrennfahrer (27) und ein Biker (50) wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Großglockner Hochalpenstraße. Ein Radrennfahrer (27) war gegen 19 Uhr auf seiner Bergabfahrt Richtung Heiligenblut kurz vor der Fuscher Lacke, einem kleinen Bergsee in rund 2.300 Metern, frontal mit einem Motorradfahrer (50) zusammengestoßen.

Der 27-jährige Schweizer war zuvor in einen Parkplatz gefahren, um einem nassen Abschnitt auf der Fahrbahn auszuweichen. Als er wieder zurück auf die Straße fuhr, dürfte er wegen einer zwei Meter hohen Schneewand den Biker, der gerade entgegenkam, übersehen haben.

Mit Nothubschrauber ins Spital

Der Radrennfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Notarzthubschrauber ins Spital nach Schwarzach geflogen werden, der Motorradfahrer von der Rettung in das Tauernklinikum nach Zell am See gebracht.

Nach einer Wintersperre war die Straße erst wieder im April geöffnet worden. In den höheren Lagen ist sie noch immer von hohen Schneewänden umgeben.