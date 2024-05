Schwerer Unfall: Reisebus kippt auf Autobahn um

In der Nacht auf Samstag ist es in in der Nähe von Thalgau im Bezirk Salzburg-Umgebung zu einem schweren Busunfall gekommen. Die Feuerwehr stand mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In den frühen Morgenstunden wurden die Salzburger Feuerwehren Thalgau, Unterdorf und Hof sowie aus dem angrenzenden Oberösterreich die Feuerwehren Mondsee und Guggenberg alarmiert. Auf der A1 Westautobahn war ein Reisebus, der mit zehn Personen besetzt war, in einem Baustellenbereich umgestürzt. Der Bus war in Fahrtrichtung Wien unterwegs, touchierte eine Betonleitwand und geriet anschließend in den abgesperrten Baustellenbereich. © www.vogl-perspektive.at × © www.vogl-perspektive.at × © www.vogl-perspektive.at × Dort soll er mehrfach mit den Betonleitschienen auf beiden Seiten kollidiert sein, ehe er auf die Seite kippte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch sieben Personen im Fahrzeug, einige davon waren eingeklemmt. Innerhalb kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte sämtliche Insassen befreien und in umliegende Spitäler transportiert werden. Drei Personen wurden schwer verletzt. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Einsatz. Nach knapp fünf Stunden konnte der Einsatz beendet werden.