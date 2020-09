Der Lenker kam auf der regennassen Fahrbahn in Wals ins Schleudern.

22-jähriger Salzburger ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wals (Salzburg) ums Leben gekommen. Der Motorradlenker fuhr von Klessheim kommend in Richtung Salzburg, als er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern kam und dann gegen einen Zaunpfosten prallte, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Motorradfahrers feststellen.