Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Drogenlenker
© Getty/Symbolbild

Kokain, Cannabis

Drogen-Lenker (20) flüchtete vor Polizei

10.08.25, 12:39
Teilen

Gleich zwei junge Lenker waren ihren Führerschein am Wochenende los. 

Ein 20-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag vor einer Polizeikontrolle in der Stadt Salzburg geflohen. Dabei fuhr er zu schnell und missachtete etliche Verkehrszeichen. Als die Beamten ihn stoppen konnten, wirkte er beeinträchtigt. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain, obendrein besaß der 20-Jährige keinen gültigen Führerschein. Er durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei.

In Straßwalchen (Flachgau) kollidierte ein 17-jähriger Motorradfahrer mit dem stehenden Auto eines 31-Jährigen. Der Jugendliche wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht, er wies beim Alkotest 1,42 Promille auf. Ob er einen gültigen Führerschein für das Motorrad besitzt, werde noch abgeklärt, so die Polizei. Der 31-Jährige war nicht alkoholisiert und blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden