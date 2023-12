Es steinert gewaltig in Obertauern – Vom Bett auf die Piste

Das Hotel Steiner zählt zu den führenden Familienhotels in Österreich und bietet alles, was große und kleine Herzen erfreut.

Obertauern. Obertauern. Seit 1967 gibt es das Hotel Steiner in Obertauern, und immer wieder wird investiert, um die Gäste zu überraschen und ihnen die perfekte Auszeit aus dem stressigen Alltag bieten zu können. Beim letzten Umbau wurde ein revolutionäres Kinderuniversum geschaffen und das Hotel zählt nun zu den führenden Familienhotels in Österreich.

Neben einem eigenen Kreativatelier, in dem die Kinder und auch die Großen nach Herzenslust ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Bilder malen können, wartet ein Waldspielplatz, Karaoke-Raum, Indoor-Sandspielplatz, der Holzzirkus sowie das Familien-Indoorpool zum Austoben und Spaßhaben. Brettspiele und Bücher sind jederzeit frei zugänglich, es wird auch Kinderbetreuung angeboten. Das Highlight ist aber sicher der Waldspielplatz und der Indoor-Sandkasten: Gedeckte Farben, Holz und viele Details sorgen schon beim Hineingehen dafür, sich wohl zu fühlen. Im riesigen Sandkasten werden Gummistiefel und Matschhose bereitgestellt, auch Wasser gibt es, damit die schönsten Sandburgen gebaut werden können. „Hier spielen die Papas oft zwei Stunden lang mit den Kindern“, freut sich Andrea über den Sandkasten, der sowohl im Sommer, als auch im Winter die Kinderherzen höherschlagen lässt.

Gleich beim Betreten des Hotels sticht ein runder Kamin ins Auge – viel Holz, helle Farben und eine Sitzgruppe rundherum laden zu entspannten Gesprächen und gemütlichen Stunden im Foyer des Hotels ein. „Es ist unser Herzstück, der gesamte Mitteltrakt wurde erneuert und modernisiert“, sagt Chefin Andrea im Gespräch mit ÖSTERREICH. Ein Team von 60 Personen kümmert sich um das Wohl der Gäste, und besonders stolz ist die Gastgeberfamilie darauf, dass 90 Prozent ihrer Mitarbeiter dauerhaft angestellt oder wieder gekommen sind. „Unser Team ist auch wirklich jung, wir haben viele junge Führungskräfte, das merkt man in der Dynamik der Arbeit.“

Nicht nur der stylische Eingangsbereich ist eine Überraschung, die modernen Zimmer und Suiten für Familien, die Deko, die je nach Jahreszeit wechselst und die Gäste zum Staunen bringt, aber auch der BergSPA sind ein Highlight. Saunen, ein Schwimmbad, Ruhebereich, ein Fitnessstudio – alles, was das Herz begehrt wird geboten. Hinzu kommt, dass man direkt vom Hotel auf die Skipiste gelangt – der Lift fährt gegenüber und die Skipiste endet vorm Hotel – und zum Mittagessen von der Piste in den Skiraum fahren kann, um kurz im Hotel zu essen, bevor es entweder sportlich weiter geht oder im Wellnessbereich entspannt wird. Wer eine Pause vom Familienleben benötigt oder ohne Kinder urlaubt, entspannt im RooftopSPA – der AdultsOnly-Bereich lockt mit Infinty-Pool mit Blick in die Berge, Sauna und Ruhebereich. Doch auch im Bergspa wird Panorama geboten: Von der Sauna aus ist die Berglandschaft zu sehen.

Doch nicht nur Sport und Wellness haben einen hohen Stellenwert im Vier-Sterne-Superior-Haus. Die Gäste werden kulinarisch auf höchstem Niveau mit der Genuss-Vollpension verwöhnt: Das Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen, und wer länger schlafen möchte, kann sich im Rahmen des „Langschläferfrühstücks“ aus der Karte seine liebsten Speisen bestellen. Direkt im Anschluss gibt es Mittagessen. Und auch hier ist für jede Geschmack etwas dabei: Von der riesigen Auswahl am Salatbuffet, verschiedenen Broten und Speisen, die sowohl Fleischliebhaber, Vegetarier als auch Veganer begeistert, geht es über ins Nachspeisenbuffet: Zwei verschiedene Kuchen stehen immer bereit. Wer vor dem Abendessen noch einen Snack zu sich nehmen will, oder wenn die kleinen Gäste noch hungrig sind, wartet die Bergjause in der Bar: Bei Wurst, Käse, Brot und Kuchen können es sich die Gäste in der Bar gemütlich machen, und eventuell schon am Nachmittag einen der viele Cocktails, die vom Barkeeper zubereitet werden, genießen. Das Abendessen wird serviert, sechs Gänge lang wird geschlemmt und die Aussicht genossen. Für die Kinder gibt es ein Kinderbuffet. Wer im Anschluss noch einen Drink an der Bar genießen will, wird vom Barkeeper perfekt beraten – es wird für jeden Geschmack der richtige Cocktail gemixt.Das Besondere: Das Hotel Steiner ist nicht nur in der Wintersaison bei Wintersportlern beliebt, sondern lockt auch im Sommer zum Wandern in den Bergen.

www.hotel-steiner.at