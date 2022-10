Falsche Polizistin prellte Oma (91) um Erspartes

Wenn das Telefon läutet und ein „Polizist“ Geld fordert, heißt das nur eines: Auflegen!

Salzburg. Eine 91-Jährige aus der Mozartstadt wurde am 29. September Opfer eines solchen dreisten Betruges. Die betagte Pensionistin wurde am Nachmittag von einer unbekannten Frau telefonisch kontaktiert, die sich als Kriminalpolizistin ausgab. Die „Polizistin“ gab an, dass die Tochter der Seniorin aufgrund eines von ihr verursachten Verkehrsunfalles in Haft sei und sie nur gegen eine Kaution von 25.000 Euro freikäme. Eine Kollegin würde gleich vorbeikommen und das Geld abholen. Die Salzburgerin übergab daraufhin die geforderte Summe vor ihrem Haus an die „Kripo-Beamtin“. Nachdem das Opfer seine Tochter erreichen konnte, bemerkte es den Betrug und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.