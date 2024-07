Felssturz: Großer Schreck für Gäste der Stockeralm

Gäste und Betreiber hatten Glück.

Salzburg. Einen Schreckmoment erlebten die Mitarbeiter und Gäste der Stockeralm im Untersulzbachtal am Mittwoch. Dort krachten plötzlich unzählige Gesteinsbrocken in die Tiefe. Der Felssturz verfehlte nur knapp die Alm am Fuß des großen Finagl auf einer Seehöhe von 1.265 Metern.

© Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger ×

Gäste wurden eingestaubt

Aufgrund der vorerst nicht eindeutigen Lage rückte die Feuerwehr am Abend zu dem Felssturz aus. Vor Ort konnte aber gemeinsam mit dem Betreiber der Stockeralm schnell Entwarnung gegeben werden.

Die Gäste sollen laut Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger zum Glück lediglich ein wenig eingestaubt worden sein. Warum sich die Gesteinsbrocken lösten ist bisher nicht klar.