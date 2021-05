Aus Familienkreisen des Opfers erfuhr oe24, dass der mutmaßliche Täter seine Ex-Freundin mehrfach gestalkt haben soll. Auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft lag vor.

Ein 51-Jähriger steht im Verdacht, am späten Mittwochabend in Wals-Siezenheim (Flachgau) seine ehemalige Lebensgefährtin (50) und deren Mutter (76) erschossen zu haben. Danach ist der Mann mit dem Auto geflüchtet. Er nahm noch in der Nacht selbst über Notruf mit der Polizei Kontakt auf. In den Morgenstunden wurde er auf einem Campingplatz in Abersee am Wolfgangsee festgenommen.



Wie oe24 nun aus Familienkreisen der Opfer erfuhr, soll der mutmaßliche Täter das Opfer mehrmals gestalkt und ihr vor dem Haus und am Arbeitsweg aufgelauert und sie abgepasst haben.



