Freunde auf Partymeile ins Spital geprügelt

Der Angreifer ging grundlos auf seine Opfer los und ließ nicht mehr von ihnen ab.

Salzburg. Brutale Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag auf der berüchtigten Partymeile am Rudolfskai in der Salzburger Altstadt ab.

Zwei Freunde (17, 18) waren gerade auf dem Heimweg, als der Jüngere plötzlich von einem 19-jährigen Einheimischen grundlos und ohne Vorwarnung ­attackiert wurde. Der Angreifer prügelte solange auf sein Opfer ein, bis dieses schließlich verletzt zu Boden ging.

Passanten eilten den Verletzten zu Hilfe

Doch damit nicht genug: Der Salzburger ließ auch danach nicht vom 17-jährigen Flachgauer ab und trat dem wehrlos am Boden liegenden Burschen mehrmals gegen den Kopf. Als der Ältere dem Jugendlichen zu Hilfe eilte, wurde auch dieser mit Faustschlägen attackiert. Dann ­zerrte der Schläger den 18-Jährigen auf die Straße und riss ihn nieder. Nachdem mehrere Passanten den Täter zurückhielten und die Polizei alarmierten, flüchtete der 19-Jährige.

Er konnte im Zuge einer Fahndung beim Universitätsplatz geschnappt werden. Die beiden Freunde landeten im Spital.