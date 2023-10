× Herbst-Auszeit im Gasteinertal genießen

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen im Bergparadies Dorfgastein.

Dorfgastein. Aktuell zeigt sich der Herbst im Gasteinertal von seiner schönsten Seite: Egal ob Wandern oder Biken, Urlauber kommen hier voll auf ihre Kosten. Und nicht nur das: Von Donnerstag bis 22. Oktober findet wieder der Yogaherbst statt.

Zudem lockt auch noch der Bauernherbst mit zahlreichen Events und Traditionen, die nicht nur Urlauber begeistern, sondern auch die Einheimischen jedes Jahr wieder in ihren Bann ziehen. Im Salzburger Land gibt es im Herbst für jeden etwas zu erleben und zu entdecken.

Wer noch auf der Suche nach einem Platz zum Wohnen ist, wird im Bergparadies nicht enttäuscht: Vom klassischen Zimmer für zwei bis hin zum Luxus-Penthouse auf zwei Etagen mit Dachterrasse und Platz für bis zu zehn Personen ist das Bergparadies eine herrliche Base, um den Herbst im Gasteinertal zu erleben. Eine Partnerschaft mit der Alpentherme Bad Hofgastein ermöglicht den Wellnessgenießern zudem kostenlosen Zutritt in die Thermenwelt. Die Ferienwohnungen sind im alpinen Stil gehalten und mit top Küchen ausgestattet. Wer also gerne für sich ist und trotzdem etwas Service wie im Hotel genießen will, ist hier genau richtig: Ein Frühstück mit Köstlichkeiten vom familieneigenen Biohof kann optional gebucht werden, der Brötchenservice bringt das frische Gebäck morgens direkt zum Apartment. Außerdem bietet ein Automat rund um die Uhr regionale Produkte an - der Weg zum Supermarkt oder ins nächste Restaurant erübrigt sich so auch.

An der täglich besetzten Rezeption werden Insidertipps für die Unternehmungen in der Region verraten, Wanderinfos, -stöcke und -rucksäcke stehen zum Leihen bereit. Die Gastein Card gibt es zum Nulltarif, damit sind Bergaktive mit vielen Vorteilen in der Region unterwegs.

Wer Aktivurlaub bevorzugt, wird mit 350 Kilometer bestens markierten Wanderwegen in verschiedenen Anforderungsstufen belohnt. Sie führen auf die Almen, über Wiesen und Wälder zu den traumhaften Gipfeln und laden bei Naturschauplätzen zum Stauen ein. Die gemütlichen Berghütten laden nach einer ausgedehnten Wandertour oder der hochalpinen Herausforderung zum Einkehren ein. Besonders spannend: Die Wanderung zu Europas höchst gelegener Hängebrücke. Wer die warmen Herbsttage lieber auf zwei Räder erkunden will, wird auf den Radwegen auch nicht enttäuscht. Biker entdecken die vielfältigen Touren im Tal, stellen sich der Uphill-Herausforderung und den Singletrails oder begeben sich auf sportliche Biketouren. Die Genussradler haben den Picknickkorb mit dabei und atmen am Wasserfall oder am erfrischenden Bergsee in der Freiheit der Natur durch.

Vom kostenlosen Privatparkplatz bis zum Babyequipment, von Balkonen und Terrassen mit Bergblick bis zum kostenlosen WLAN und zum versperrten Fahrradkeller ist im Bergparadies für jeden Komfort gesorgt.

