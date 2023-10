Tante Kaethe: Feierliche Eröffnung am Freitag

Ab Freitag wird gegessen und gefeiert: Das neue Lokal eröffnet im Donauparkstadion.

Linz. Am Freitag fällt der Startschuss für eine neue Linzer Gastrolocation: Im Donauparkstadion eröffnet die nach(t)leben Gruppe "Tante Kaethe" und startet ein neues Restaurant- und Clubkonzept. "Wir möchten mit unserem Konzept in dieser wunderbaren Location und Lage ein breites Zielpublikum ansprechen und uns abseits des Fußballgeschehens in der Linzer City etablieren", sagt nach(t)leben-Geschäftsführer Robert Bremmer. Im Restaurant werden Dienstag bis Samstag und vor Feiertagen von 11.30 Uhr bis spät abends Speisen serviert. Ab 21 Uhr wird das Lokal zur Bar und zum Club. Jeden Freitag und Samstag ab 22 Uhr lädt das Kaethe-Team zum Feiern ein.

Viel Platz für private Feiern

Mit mehr als 200 Sitzplätzen und einer großen Bar im bietet die Location auch viel Platz: Im Obergeschoss des Lokals steht der Vip- & Business Club des Stadions mit insgesamt 450 Sitzplätzen und einer Terrasse zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten werden für besondere Anlässe vermietet und gastronomisch betreut.

Weitere Infos und Reservierung: tante-kaethe.at