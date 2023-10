Heldin: Sie rettet ganze Siedlung vor Hamas-Terroristen

Zwölf Israelis verhinderten ein weiteres Massaker von Hamas-Terroristen.

Direkt in der am schwersten angegriffenen Zone im Süden Israels liegt der Kibbuz Nir Am. Auch diese Siedlung war Ziel der Hamas-Terroristen. Doch eine junge Frau rettete die ganze Gemeinde.

Sie verteilte Pistolen an 12 Leute

Inbar Liebermann (25) ist die Sicherheits-Koordinatorin am Kibbuz. So wurde sie zur Heldin:

Samstagfrüh ab 6 Uhr hörte sie die Detonationen der Raketen. Sie war alarmiert. Sie befürchtete das Schlimmste und begann sofort Pistolen an das 12-köpfige Sicherheits-Team auszuteilen.

25 Terroristen scheiterten

Sie verteilte ihre Abwehr-Mannschaft an strategischen Punkten im Kibbuz. Dann versuchten etwa 25 Terroristen aus Gaza die Siedlung zu stürmen. Vier Stunden dauerte das Gefecht - mit diesem Wiederstand rechneten die Angreifer nicht.

Liebermann erschoss fünf Terroristen, der Rest wurde von ihrem Team getötet. Der Kibbuz wurde zu einer unbesiegbaren Festung.