× Lkw bleibt im Schnee hängen - Crash mit Regionalzug

Dramatische Szenen in Salzburg: Lenker springt aus Führerhaus und läuft Regionalzug entgegen

Ein Regionalzug ist am Montagabend im salzburgischen Pinzgau in einen Lkw gekracht. Der Lastkraftwagen mit Hänger war in Bruck an der Glocknerstraße laut ORF-Radio Ö3 auf einem beschrankten Bahnübergang im Schnee hängengeblieben. Obwohl der Lkw-Lenker aus dem Führerhaus sprang und schreiend und winkend dem Zug entgegenlief, kam dieser trotz Notbremsung erst nach rund 200 Metern zum Stehen. Der Lokführer wurde leicht verletzt, die zehn Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.

© FF Bruck ×

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Lastwagenzug wurde zwischen der Eisenbahngarnitur und einer Böschung eingeklemmt, die Oberleitung beschädigt, berichtete Ö3.