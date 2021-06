Der 78-Jährige starb noch an Unfallstelle.

Oberalm. In Oberalm (Tennengau) ist am Montagvormittag ein 78-jähriger Fußgänger von einem Lkw tödlich verletzt worden. Der 41-jährige Lenker des Schwerfahrzeugs war am Weg zu einer Baustelle, als er laut Polizei wegen parkender Fahrzeuge anhalten musste und im Schritttempo zurücksetzte. Dabei erfasste er aus noch unbekannter Ursache den Pensionisten und seinen Rollator.

Ein Alkotest beim Lastwagenfahrer verlief negativ.