Massenschlägerei in der Stadt: Security feuerte

Sicherheitsmitarbeiter mit Schreckschusspistole wollte Raufer trennen.

Salzburg. Der Vorfall ereignete sich in einem ­Lokal am Airportcenter. Zwischen 20 und 30 Personen gingen in der Silvesternacht aufeinander los, prügelten wild aufeinander ein. Ein 38-jähriger rumänischer Security-Mitarbeiter wollte die Raufer trennen. Weil er sich letztlich nicht anders zu helfen wusste, feuerte er mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Gegen den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, zwei Schreckschusspistolen samt Magazine wurden sichergestellt, sechs Patronenhülsen sind aufgefunden worden, so die Polizei. Bei der Rauferei wurden zwei Personen verletzt, wie die Polizei vermeldete.