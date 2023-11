Mopedfahrer (17) stirbt bei Crash gegen Pfosten

Ein Autofahrer hinter dem Teenie hatte den Unfall im Bezirk Salzburg-Umgebung beobachtet.

Der 17-Jährige war am Montagabend auf der Höhe Wartberg in Fahrtrichtung Großgmain in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Danach befuhr er das Bankett und prallte mit seinem Moped gegen einen Begrenzungsposten.

Verstarb Stunden später im Spital

Der Flachgauer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Trotz Sanitäter, Notarzt und ständiger Reanimation aller Ersthelfer starb er ein paar Stunden später, am Dienstagmorgen, an den Folgen des Unfalls im Uniklinikum Salzburg.