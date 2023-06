Mord-Alarm: 52-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden

Nach Horror-Unfall mit Kinderwagen in Tirol: Baby in Klinik verstorben Nach einem Unfall am Freitag in Ramsau im Zillertal, bei dem ein Kinderwagen mit zwei Babys über einen steilen Hang gerollt war, ist eines der beiden zehn Wochen alten Zwillingsmädchen am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen.