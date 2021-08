Mord-Alarm um Ex-Ehepaar

Vieles spricht nach einer verräterischen Blutspur für den nächsten Frauenmord.

Salzburg: Es geht um das rätselhafte Verschwinden eines in Österreich lebenden bosnischen Paares (er: 47, sie: 44), die seit einem Jahr geschieden sind, sich aber zuletzt wegen des Verkaufs der einstigen gemeinsamen Wohnung am Wochenende in Salzburg getroffen haben.

Vermisst gemeldet

Am 24. August wurde die Frau von Angehörigen als vermisst gemeldet, die Polizei nahm umgehend ­Ermittlungen auf – und stieß auf Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen:So waren die Handys der beiden zuletzt am Montag zwischen Großgmain und dem Grödiger Ortsteil Fürstenbrunn am Fuße des Untersbergs nahe der Landeshauptstadt eingeloggt – im Wald beim Ausflugsrestaurant Latschenwirt. Dann entdeckte man, 90 Kilometer entfernt, quasi am anderen Ende von Salzburg im Riedingtal (Lungau) im Bereich der Autobahn A10 den weißen BMW-SUV des Paares, von dem derzeit nicht bekannt ist, ob er zuletzt auf die Frau oder den Mann angemeldet war. Gefunden wurde der Pkw durch das eingebaute Notrufsystem zur BMW-Zentrale in München, die den Wagen auf den Meter genau orten konnte.

Blutspur in weißem BMW auf Autobahnparkplatz

Bei näherer Begutachtung des Fahrzeuges ­schrillten dann alle Mord-Alarm-Glocken: In der Türfalz es Autos im Bereich der B-Säule fanden sich nämlich Blutspuren. Zu Redaktionsschluss war die Gerichtsmedizin noch dabei, abzuklären, ob das Blut einer Person bzw. wem genau zugeordnet werden kann.

Mit mehr als 20 Beamten und Suchhunden konzentrierte sich die Suche nach dem oder den möglichen Opfern auf das Gebiet des Untersbergs, heute steht wieder der Lungau, wo der BMW abgestellt worden war, im Visier.

Denkbar ist derzeit, dass der Mann seine Ex tötete, Richtung Süden flüchtete und Suizid beging. Oder er entführte die 44-Jährige – um hernach ihr und sich etwas anzutun. Oder beide wurden Opfer eines Verbrechens. Oder das Ganze ist ein Riesen-Missverständnis und beide fuhren mit einem weiteren Fahrzeug nach Bosnien? Mit abgeschalteten Handys und ohne jemandem etwas zu sagen? Leider unwahrscheinlich.