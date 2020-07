In der Nacht auf Mittwoch soll es in Zell am See zu einem Mordversuch gekommen sein.

Salzburg. Im Ortszentrum von Zell am See (Pinzgau) läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz, wie die Pressestelle der Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Ein 39-jähriger Mann wurde mit einer Schusswaffe verletzt. Die Polizei konnte bereits einen Verdächtigen festnehmen. Die Fahndung nach zwei weiteren Verdächtigen läuft noch. Das Opfer, der 39-jährige Mann, wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Er ist unbestimmten Grades verletzt. Zum Motiv kann die Polizei noch nichts sagen. Diensthunde und die Spezialeinheit Cobra ist vor Ort. Ermittlungen und die Fahndung laufen.