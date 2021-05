Mross: Abschied von Doppelmord-Opfern

Trauergemeinde ist ''fassungslos und bestürzt'', aber ''dankbar für die unvergesslich wundervolle'' Zeit.

Während der mutmaßliche Täter, ein verkrachter Privatdetektiv und Security (der es nicht verkraftete, abgewiesen worden zu sein), in U-Haft sitzt und schweigt, verabschiedet sich die Großfamilie rund um den Schlager-Star Stefan Mross von den Salzburger Verwandten, die getötet wurden.



Seit Donnerstag sind die Särge in der Aussegnungshalle der Pfarre Wals-Siezendorf aufgebahrt – heute Nachmittag finden die ­Begräbnisfeierlichkeiten statt, die Urnen werden hernach im allerengsten Kreis am Friedhof beigesetzt.



