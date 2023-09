Neuer Anlauf: Autofreie Altstadt in Salzburg geplant

Der Salzburger Stadtchef Harry Preuner (ÖVP) hält von der Idee der Neutorsperre nicht sehr viel, zudem benötigt man für eine Sperre zuerst eine Verkehrszählung.

Einen Dringlichkeitsantrag zur Sperre des Neutors für den Durchzugsverkehr und somit eine autofreie Altstadt brachte die Grüne Bürgerliste am Mittwoch im Gemeinderat ein. Die Idee ist keine neue, vor zehn Jahren wurde dem Vorhaben bereits eine Absage erteilt. Das bereits einmal abgesagte Modell ist für Baustadträtin Anna Schieser (Bürgerliste) das beste für eine dauerhafte Verkehrsregelung. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will die Idee aufs Abstellgleis stellen. Er möchte noch den Umbau des Festspielhauses abgewarten. Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an den Festspielhäusern und im Festspielbezirken sollen 2032 abgeschlossen sein.